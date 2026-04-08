Financial Times ja Fars: Hormuzinsalmi suljettiin jälleen Lähellä Iranin vallankumouskaartia olevan uutistoimiston mukaan Iran on pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi vastauksena Israelin iskuihin Libanoniin.

Jaa Kuuntele

Kuvituskuva. Kuva: Jaana Kankaanpää

Jukka Koivula

Financial Times uutisoi iranilaisen uutistoimisto Farsin tietoihin pohjaten, että Hormuzinsalmi on jälleen suljettu.

Farsin mukaan Iran on pysäyttänyt öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmen läpi vastauksena Israelin iskuihin Libanoniin. Fars-uutistoimisto, joka on lähellä vallankumouskaartia, raportoi, että kahdelle tankkerille myönnettiin lupa kulkea salmen läpi keskiviikkoaamuna tulitaukosopimuksen mukaisesti.

Iranin meri- ja ilmailuvoimat toteavat yhteislausunnossaan, että viimeisimpien tapahtumien takia Iran pitää "sormensa liipaisimella" kahden viikon tulitauon aikana.

Neuvottelujen Iranin ja Yhdysvaltojen välillä on määrä tapahtua perjantaina.

Financial Times: Iran halts passage of oil tankers through Strait of Hormuz