Stuk: Imatran ilmassa vähän radioaktiivista kobolttia – ei haittaa ihmisille tai ympäristölleAineen alkuperä ei ole tiedossa.
Imatralla ulkoilmasta kerätyssä hiukkasnäytteessä on havaittu pieni määrä radioaktiivista kobolttia, kertoo Säteilyturvakeskus (Stuk).
Stuk keräsi näytteen ulkoilmasta Imatralla 9.–16. maaliskuuta. Koboltin pitoisuus oli niin pieni, että siitä ei ollut haittaa ihmisille tai ympäristölle. Aktiivisuuspitoisuus oli 0,3 mikrobecquerelia kuutiometrissä ilmaa.
Aineen alkuperä ei ole tiedossa. Stuk sanoo, että koboltti on voinut kulkeutua Suomeen kaukaakin.
”Tällaisten hyvin vähäisten keinotekoisten radioaktiivisten aineiden alkuperää ei useinkaan saada selville”, Stuk kertoo tiedotteessa.
Stukin mukaan mikään ei viittaa siihen, että koboltti olisi peräisin isosta päästöstä, joka aiheuttaisi ongelmia päästölähteen lähellä.
Radioaktiivista kobolttia syntyy muun muassa ydinvoimaloissa käytön aikana. Sitä voi vapautua ilmaan esimerkiksi laitosten huoltotöissä.
Tshernobylin vaikutus näkyy yhä
Imatran näytteessä havaittiin myös vähäinen määrä radioaktiivista cesiumia, jota Suomen ympäristössä on edelleen 40 vuoden takaisen Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jäljiltä.
Stukin mukaan näytteessä ollut cesiumin määrä vastaa Imatralla kerätyissä näytteissä normaalisti havaittavaa määrää.
Stuk valvoo ulkoilman radioaktiivisten aineiden pitoisuutta kahdeksalla paikkakunnalla Suomessa.
