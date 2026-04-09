Turpeen ja kivihiilen käytössä shokkiluokan muutosUusiutuvien polttoaineiden kulutus pysyi edellisvuoden tasolla.
Kivihiilen kulutus laski viime vuonna 66 prosenttia vuoteen 2024 verrattuna. Turpeen kulutus laski 42 ja maakaasun 20 prosenttia. Luvut on laskettu energiamäärillä. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus pysyi edellisvuoden tasolla, kertoo Energiavirasto.
EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 11,9 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2025. Päästöt pienenivät reilut kymmenen prosenttia vuoden 2024 päästömäärästä.
Päästöjen kehitykseen vaikuttavat säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä, sähkön kulutus ja kotimaisen sähkön tuotanto sekä prosessilaitosten tuotantomäärät. Energian kokonaiskulutus kasvoi hieman.
Kotimaisen sähkön tuotannolla katettiin 92 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Sähkön nettotuonti kasvoi 41 prosenttia edellisvuodesta, ilmenee Energiaviraston tiedotteesta.
- Osaston luetuimmat