Ihminen voi saada vuodessa elimistöönsä luottokortin verran mikromuovia – näyttöä terveysvaikutuksista on vaikea saada

Jukka Pasonen

Nyt tuotamme 400 miljoonaa tonnia muovia vuodessa ja vuonna 2050 tuplasti sen. Ei ole järkeä tehdä 500 vuotta säilyviä tuotteita, joita käytetään 20 minuuttia.

Muovijätteestä pilkkoutuu muovihitusia, mikromuovia, ympäristöön ja vesiin. Myös arkikäytössä kuten mikrossa lämmitetyistä astioista, vesipulloista ja tuttipulloista muovia irtoaa. Mikromuovi on kooltaan millimetrin – mikrometrin läpimittaisia hiukkasia. Tuoreen asiantuntija-arvion mukaan ihminen voi saada vuodessa elimistöönsä luottokortin verran mikromuovia. Muovia voimme myös hengittää. Nimittäin mikromuovia pienempiä hitusia, nanomuovia, on ilmassa ja ympäristössämme eneneviä määriä.

Muovi ympärillämme on kiistatonta samoin sen ympäristölle aiheuttamat ongelmat, mutta sen terveysvaikutukset eivät. Näyttöä on ollut toistaiseksi vaikea saada. Pienimmät alle nanometrin hiukkaset voivat mennä soluihin ja häiritä niiden toimintaa. Periaatteessa ne voisivat vaikuttaa kuten asbestikuidut. Nanomuovia on kuitenkin erittäin vaikeaa todeta kudoksissa. Mutta ehkä suurin osa ainakin syödystä mikromuovista poistuu luonnollista tietä.

Lähde: Nature