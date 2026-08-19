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Kurvinen haluaisi hävittää villisiat Suomesta haitallisena vieraslajina – näin ministeriö vastaa vaatimukseen
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Sahat kaipaisivat joko rakennus- tai vientibuumia, eikä kumpaakaan ole näköpiirissä
Kurvinen haluaisi hävittää villisiat Suomesta haitallisena vieraslajina – näin ministeriö vastaa vaatimukseen
Villisika on Suomessa alkuperäislaji ja tulokaslaji, sillä se on tullut tänne omin jaloin.
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Uutiset
|
Erä
19.8.2026
14:04
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
villisika
afrikkalainen sikarutto
metsästys
vieraslaji
Antti Kurvinen
afrikkalainen sikarutto
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