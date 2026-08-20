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Kesko palkkaa floristeja, joita se ei asiakkaille mainosta
Ruokakaupat ovat panostaneet viime vuosina kukkien myyntiin. Keskolta kerrotaan, että heidän tarkoitus ei ole kilpailla suoraan kukkakauppojen kanssa.
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Uutiset
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Kauppa
20.8.2026
06:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
Kesko
floristi
kukka
K-Citymarket
kukkakauppa
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