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Juuri nyt | Itä-Suomen erityistalousalueiden lakia pohjustetaan jo – ensimmäisiä kokeilualueita ei ole vielä lukittu
Tilaajalle | Mika Uusi-Simola hankki John Deeren suurimman puimurin – vanhassa loppui puhti yllättävässä paikassa