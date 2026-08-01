Infantinon kabinettipommi sai Euroopan kokoamaan rivinsä Lajiyhteisön vastustus pakotti veren haistaneen Fifa-pomo Gianni Infantinon perääntymään.

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Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti suhtautui kriittisesti Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon ideaan.

Uutiset | Urheilu Analyysi Jussi Orell

Lue artikkelin tiivistelmä Uefa kokoontui hätäkokoukseen Gianni Infantinon MM-kisojen osittaisesta yksityistämisestä. Ari Lahti kutsui hanketta urheiluhengen vastaiseksi. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Kun on vauhtiin päästy, niin antaa mennä vaan. Tähän tapaan tuntuu tuumivan kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino. Jo nyt ennätyssuuret ja -kaupalliset jalkapallon MM-kisat ehtivät hädin tuskin loppua, kun italialais-sveitsiläinen Infantino jysäytti todellisen kabinettipommin. Enää eivät riittäisi MM-pelit puoliajoilla minuuteiksi katkaisseet, juomatauoiksi naamioidut television mainoskatkot eikä Infantinon Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille junailema ”rauhanpalkinto”.

Kolmatta kautta Fifan johdossa havittelevan Infantinon tuorein avaus MM-kisojen osittaisesta yksityistämisestä kohtasi välittömästi voimakasta arvostelua varsinkin Euroopasta, jonka jalkapalloliitto Uefa kokoontui hätäkokoukseen torstaina. Suomen Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti oli ennen sitä kuvaillut Infantinon aivoitusta tyrmistyttäväksi ja urheiluhengen vastaiseksi. Lahden mukaan Fifalla riittää resursseja jalkapallon kehittämiseen ilman kisojen myymistä. Kisoista saatavat tulot kuuluvat lajiyhteisölle itselleen. Samalla lähti muun muassa Palloliiton tuki Infantinon jatkokaudelle.

Laajaksi yltynyt vastustus lajiyhteisön sisällä sai upporikasta tai rutiköyhää tulevaisuudellaan pelanneen Infantinon perääntymään suunnitelmissaan ainakin toistaiseksi.

Vaikka Eurooppa hallitsee tapahtumia kentällä, se ei välttämättä tee sitä kulisseissa. Keskustelussa unohtuu joskus, ettei koko muu maailma jaa täkäläisiä arvoja. Tämä on näkynyt Venäjän hyökkäykseltä puolustautuvan Ukrainan tukemisessa. Se, mikä täällä on itsestään selvää, ei välttämättä ole sitä kaikissa Afrikan, Aasian tai Etelä-Amerikan maissa. Nyt Eurooppa kuitenkin kasasi rivinsä nopeasti, mikä saattoi yllättää Infantinon samaan tapaan kuin eurooppalaisten päätös olla heittäytymättä sotaretkeen Persianlahdella yllätti Trumpin.

Käsi ylös, kuka olisi hämmästynyt, jos iso siivu jalkapallon yksityistämispotista olisi päätynyt Infantinon ja Trumpin lähipiirien yrityksille ja niiden omistajille. Voiteluaineena idealleen Infantino oli suunnitellut käyttävänsä, kuinkas muuten, rahaa. Hanketta puoltaville jäsenmaille olisi ollut tyrkyllä kymmenien miljoonien eurojen täky, joka voisi hyvinkin puhutella pienimpiä ja köyhimpiä maita. Rikkaan Euroopan on niitä helpompaa pitää moraalista kiinni.

Rikkaan Euroopan on helpompaa pitää moraalista kiinni.

Eurooppalainen jalkapalloperhe ilmoitti boikotoivansa sekä miesten että naisten arvokisoja, mikäli Fifa toteuttaisi yksityistämishankkeensa. Entä jos rahan houkutus lopulta tekee muualla tehtävänsä ja Infantino lämmittää ideansa uudelleen? Ajatus Eurooppa-vetoisista, kilpailevista kisoista muiden maanosien halukkaiden huippumaiden rajatulla lisäedustuksella ei ehkä tuntuisikaan enää kovin kaukaiselta.

Jos joku vielä väittää urheilun olevan se kuuluisa ”yhteiskunnasta ja politiikasta erillinen saareke”, kannattaa tunnustaa tosiasiat. Sellainen se ei ole ollut enää aikoihin, eikä tule olemaankaan.

Kirjoittaja on MT:n vastaava päätoimittaja.