Julkiseen käymälään pääsee vain ”pienelle hädälle”, sähköstä ja bensasta on pula – bloggarit kertovat oloista Venäjän miehittämällä Krimillä Ukrainan iskut ovat monella tapaa eristäneet Krimin niemimaan Venäjästä ja tehneet arjesta hankalaa alueella asuville venäläisille, mikä näkyy myös somettajien tuottamassa sisällössä.

Jaa Kuuntele

Tiktok-videolla Krimin-matkaan valmistautuva venäläisnainen kuvaa muovikanistereita täynnä bensiiniltä näyttävää nestettä. Krimillä on paha polttoainepula. LASSI LAPINTIE / LEHTIKUVA.

Uutiset | Ulkomaat STT

Ukrainan drooni-iskut ovat tehneet elämästä vaikeaa miehitetyn Krimin niemimaan venäläisille. Tämä on näkynyt venäjänkielisessä sosiaalisessa mediassa, jossa videobloggarit raportoivat hankalasta arjesta.

Videobloggarit julkaisevat sisältöä muun muassa Youtubessa, Tiktokissa sekä venäjänkielisissä sosiaalisissa medioissa kuten VKontaktessa. Somettajat eivät puhu politiikkaa, mutta sota heittää silti varjonsa videoiden ylle.

STT kävi läpi sitä, millaista kuvaa venäjänkieliset somevaikuttajat nyt maalaavat Krimistä. Mikäli mahdollista, STT on todentanut videoiden kuvauspaikan ja -ajan vastaavan kerrottua. Kaikkia tietoja miehitetyn Krimin olosuhteista ei ole mahdollista vahvistaa.

Elämästä Krimillä kertoo muun muassa Youtuben Krymtshanin-kanava (krimiläinen), jolla on yli 200 000 tilaajaa. Sunnuntaina 26. heinäkuuta julkaistulla videolla bloggari käsittelee muun muassa vesikatkoja.

”Monet Krimin ystävät ovat kyselleet sitä, miten julkiset vessat toimivat, kun ei ole vettä. Kysyin asiaa yhdeltä hoitajalta, ja hän kertoi päästävänsä ihmiset vain pienelle hädälle. Isolle hädälle ei valitettavasti pääse. Näin tämän vessan kohdalla”, kuvaaja kertoi.

Muut videolla nähdyt julkiset käymälät ovat kiinni. Vedenjakelu aiheuttaa muutenkin päänvaivaa Krimillä asuville, bloggari kertoo.

”Eilen vettä ei tullut päivällä, mutta illalla sitä tuli. Tänään aamulla tarkastimme asian eikä vettä tullut, mutta lounasaikaan katsoimme taas, ja kas, vettä tuli. Vettä siis tulee jotenkuten”, bloggari kertoi.

Krymtshaninin video on kuvattu Jaltalla, joka on lomamatkailijoiden suosima kohde Krimin etelärannikolla. Videolla näkyvät kyltit, rakennukset ja maantieteelliset piirteet vastaavat Jaltaa. Sää vastaa kuvausajaksi kerrottua lauantain iltapäivää.

Ukrainan iskut ovat aiheuttaneet katkoja sekä veden että sähkön jakelussa Krimillä, kertoo muun muassa New York Times. Sähkökatkot ovat koetelleet myös Jaltaa, kertoo videobloggari.

”Sähkö on pääongelma. Jaltalla sähköä ei ole ollut kolmeen päivään. Siksi kaikki kaupat ovat hankkineet generaattoreita”, kertoi kuvaaja tilanteesta viikko sitten lauantaina.

Videolta kuuluu monin paikoin generaattoreiden hurinaa kuvaajan kävellessä ohi ravintoloista tai liikkeistä. Bloggarin mukaan ruokaa laittavat ovat onnekkaampia, jos heillä on kotonaan kaasuliesi.

Bloggarin mukaan kännyköiden mobiilidatayhteydet toimivat, joskin pätkien. Videolla näkyy, kuinka väki kerääntyy lataamaan kännyköitään generaattoreita käyttävissä liikkeissä.

Juomavedestä ja ruoasta ei ole kaupoissa pulaa, ja generaattoreiden turvin ruokakaupat ovat pitäneet kylmäkaapit ja pakastuksen toiminnassa, bloggari sanoi.

Somevideoista päätellen Krimillä ei sentään nähdä nälkää. Lauantaina 25. heinäkuuta kuvatuksi kerrotulla Tiktok-videolla Feodosijan kaupungissa ollut bloggari näytti kanavalla Aktualnaja situatsija v Krymu (ajankohtainen tilanne Krimillä), kuinka torilla oli tarjolla laaja valikoima hedelmiä, vihanneksia, kalaa ja lihaa. Videolla nähty kyltti vastaa Feodosijassa Yandexin karttapalvelun mukaan sijaitsevaa toria.

Vaikka on kesä, Krimin rannoilla näkyy videoilla paikoin väkeä vain vähän ja terassit ovat osin tyhjiä. Tämä näkyy muun muassa VKontaktessa maanantaina 20. heinäkuuta julkaistulla videolla, joka on kuvattu Sudakin kaupungissa Krimin kaakkoisrannikolla. Videon julkaisi Krym na Ladoni (Krim kämmenellä) -kanavan videobloggari Vitali Gnatjuk.

Videolla Gnatjukin kanssa juttelee mies, joka kertoo saapuneensa Krimille junalla Moskovasta Kertshiin, jossa hän vaihtoi Simferopoliin vieneeseen bussiin. Heinäkuussa junayhteyksiä Krimin ja Venäjän välillä vähennettiin rajusti. Krimille saapuvat joutuvat vaihtamaan bussiin Kertshinsalmen sillan ylitettyään.

Venäjän yli vuosikymmenen jatkuneen miehityksen aikana Krimin väestöpohjaa ovat muuttaneet venäläiset uudisasukkaat.

Ajatushautomo ISW:n mukaan satelliittikuvista näkyvistä autojonoista on pääteltävissä, että huomattava määrä ihmisiä on lähtenyt Krimiltä Venäjälle Ukrainan iskujen seurauksena. ISW:n mukaan tämä vaikuttanee Krimin väestörakenteeseen ainakin tilapäisesti.

Krimille on muuttanut arviolta satojatuhansia venäläisiä sen jälkeen, kun niemimaa miehitettiin vuonna 2014. Turismi Venäjältä on myös merkittävää alueen taloudelle. Sosiaalisessa mediassa moni neuvoo turisteja nyt välttämään matkustamista Krimille.

Venäjällä on paikoin ollut polttoainepulaa Ukrainan iskujen sotkettua logistiikkaketjut, mutta selvästi pahin tilanne on Krimillä. Miehityshallinto onkin sallinut Krimille tulevien kuljettaa enimmillään 200 litraa polttoainetta mukanaan Venäjältä, kertoo ISW.

Tiktokissa julkaistulla videolla Krimin-matkaan valmistautuva venäläisnainen kuvaa muovikanistereita, jotka ovat täynnä bensiiniltä näyttävää nestettä. Videon kuvauspäivä tai -paikka ei ole tiedossa.

”Kun ennen lähdimme merelle, otimme mukaan uikkarit, nyt bensaa”, nainen sanoo.

”Löyhkä on uskomaton”, hän lisää.