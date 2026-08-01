Sää viilenee alkuviikolla Maanantaina lämpimin ilma väistyy itään, mutta kesäinen sää jatkuu laajalti. Säätyyppi on alkuviikolla epävakainen ja sadekuuroja tulee siellä täällä.

Jaa Kuuntele

Sää viilenee ainakin maan pohjoisosissa. Kuva: Juha Sinisalo

Uutiset | Sää Petteri Pyykkö

Sään viileneminen koskee erityisesti maan pohjoisosaan, minne pääsee alkuviikolla virtaamaan Jäämeren suunnalta viileää ilmamassaa.

Etelässä mitataan alkuviikolla yleisesti yli 20 asteen lukemia. Maan keskivaiheilla viilenemisen tuntee lähinnä maanantaina Pohjanmaalta itään ulottuvalla kuuroherkällä vyöhykkeellä. Tätä ennen kuitenkin sunnuntaista on tulossa lämmin päivä lähes koko maassa.

Sää viilenee alkuviikolla. Kuva: Ilmatieteen laitos

Sateet painottuvat sunnuntaina ja alkuviikosta Etelä- ja Keski-Lappiin sekä Keski-Suomen korkeudelle. Maan keskiosassa tosin vielä sunnuntaina on laajalti poutaista.

Seuraavan viiden vuorokauden sademäärä on laajalti lännessä ja pohjoisessa 5 ja 15 millimetrin välillä, Kaakonkulman kuivimmilla alueilla sekä Pohjois-Karjalan ja Kainuun suunnalla laajalti 1‒5 millimetriä.

Säätilan ennustettavuus heikkenee nopeasti alkuviikon aikana, mutta ainakaan kuivempia hellejaksoja ei ole tällä tietoa näkyvissä. Elokuun alun säätä voisi kuvailla tyypilliseksi suomalaiseksi kesäsääksi ennusteiden valossa.

Petteri Pyykkö

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun