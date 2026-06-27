EU:n komitea hyväksyi lyijyhaulien käyttöä koskevan rajoitusehdotuksen – lyijyluodit poistettiin kokonaan esityksestäTiukasta äänestystuloksesta huolimatta EU:n Reach-komitea hyväksyi lyijyhaulien käyttöä koskevan rajoitusehdotuksen seitsemän vuoden siirtymäajalla.
Euroopan unionin Reach-komitea äänesti 25. kesäkuuta komission ehdotuksesta, joka rajoittaa lyijyhaulien käyttöä metsästyksessä ja urheiluammunnassa.
Äänestystulos oli tiukka: 17 jäsenvaltiota äänesti ehdotuksen puolesta, viisi vastusti sitä ja viisi pidättyi äänestämästä. Ehdotus hyväksyttiin määräenemmistön turvin.
Nyt hyväksytyn komission ehdotuksen mukaan lyijyammusrajoitukset koskevat jatkossa ainoastaan lyijyhaulien käyttöä metsästyksessä ja urheiluammunnassa. Sekä metsästystä että urheiluammuntaa koskevien lyijyhaulirajoitusten siirtymäaika on seitsemän vuotta siitä, kun lopullinen säädös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
Ampumaradoilla voidaan edelleen käyttää 1,9–2,6 millimetrin lyijyhauleja, mikäli radalla on toteutettu asetuksessa vaaditut ympäristöriskien hallintatoimet. Tätä poikkeusta tarkastellaan uudelleen kymmenen vuoden kuluttua. Mustaruutiaseet, historialliset ampuma-aseet ja niiden modernit kopiot jäävät poikkeuksen piiriin.
Alkuperäinen ehdotus koski sekä luoti- että haulikonammuksia. Luotiammukset poistettiin kokonaan siirtymäaikoja koskevasta ehdotuksesta. Rajoituksen ulkopuolelle jäivät siis kaikki lyijyluodit sekä haulikon täyteiset.
”Lopullinen esitys on metsästäjien ja ampumaurheilun kannalta selvästi parempi kuin valmistelun alkuvaiheessa esitetty totaalikielto lyijyhauleille ja lyijyluodeille", Suomen Metsästäjäliiton metsästysampumapäällikkö Jussi Partanen arvioi
Seuraavaksi ehdotus siirtyy Euroopan parlamentin ja neuvoston tarkasteltavaksi. Asian käsittely jatkuu syys–lokakuussa.
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