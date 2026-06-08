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Juuri nyt | Isä ja lapsi puristuksissa – pelastajat purkivat puukasaa käsivoimin
Tilaajalle | Tutkijat: Puun energiakäyttöä ei pidä ajaa alas – tulevat kriisit vaativat toimivat hankintaketjut