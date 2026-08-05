Wetterin muutosneuvottelut ohi – Iisalmen toimipiste suljetaanMyös Wetterin tytäryhtiö Lahden Rekkapaja lakkautetaan.
Autokauppaan keskittynyt Wetteri on saanut muutosneuvottelunsa päätökseen.
Neuvotteluiden tuloksena vähennetään 79 työntekijää. Lisäksi yhtiön toimihenkilöistä 20 voidaan lomauttaa enintään 90 päivän ajaksi. Myös 39 tehtävänkuvaa muuttuu olennaisesti.
Neuvotteluissa päätettiin myös sulkea Iisalmen toimipiste ja lakkauttaa Wetterin tytäryhtiö Lahden Rekkapaja.
Toimien tavoitteena on edistää Wetterin kasvua, tehostaa yhtiön toimintaa ja saavuttaa runsaan seitsemän miljoonan euron säästöt. Wetterillä työskentelee noin 760 henkilöä.Artikkelin aiheet
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