Poliisi: Vaasan kerrostaloasunnon räjähdyksen aiheutti todennäköisesti alkoholin valmistus kotonaPoliisin teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että alkoholia valmistettiin asunnon wc- ja pesutilassa.
Vaasassa Ristinummen kaupunginosassa tiistaina tapahtuneen kerrostaloräjähdyksen todennäköinen syy oli alkoholin kotona valmistamisen yhteydessä asuntoon vuotanut etanolihöyry, kertoo poliisi.
Poliisin teknisessä tutkinnassa on selvinnyt, että alkoholia valmistettiin asunnon wc- ja pesutilassa. Höyry syttyi todennäköisesti kipinästä puutteellisesti ilmastoidussa asunnossa.
Räjähdyksen paineaalto levisi porraskäytävään, koska asunnon ovi oli todennäköisesti auki. Paineaalto rikkoi ikkunoita ja vaurioitti sisäänkäyntiä. Yhteensä kolmetoista asuntoa kärsi merkittäviä vaurioita.
Asunnossa ollut henkilö loukkaantui vakavasti, mutta ei hengenvaarallisesti.
Poliisi tutkii tapausta yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Esitutkinta jatkuu asianomistajien sekä epäillyn kuulusteluilla.Artikkelin aiheet
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