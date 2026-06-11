Karoliina Partanen nousee sosiaaliturvaministeriksi Sanni Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina.

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Kokoomuksen puoluehallitus esitti Karoliina Partasta tehtävään. Arkistokuva. RONI REKOMAA / LEHTIKUVA.

Lue artikkelin tiivistelmä Karoliina Partanen nousee sosiaaliturvaministeriksi Sanni Grahn-Laasosen perhevapaan ajaksi.

Kokoomuksen puoluehallitus ja eduskuntaryhmä vahvistivat nimityksen yksimielisesti. Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää Avaa tiivistelmä

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) sijaiseksi on valittu kansanedustaja, kokoomuksen varapuheenjohtaja Karoliina Partanen.

Kokoomuksen puoluehallitus päätti yksimielisesti ehdottaa Partasta tehtävään. Puoluehallitusta johtaa puoluejohtaja Petteri Orpo. Eduskuntaryhmä vahvisti valinnan.

Grahn-Laasonen jää perhevapaalle ensi viikon tiistaina. Hän on ilmoittanut palaavansa tehtävään vuodenvaihteessa. Partanen toimii sosiaaliturvaministerinä perhevapaan ajan.

Partanen, 43, on ensimmäisen kauden kansanedustaja Kuopiosta. Viime viikonloppuna hän nousi puolueen varapuheenjohtajaksi. Hän sai kolmesta varapuheenjohtajasta eniten ääniä ja ohitti puolustusministeri Antti Häkkäsen ykkösvarapuheenjohtajana.

Partasta osattiin pitää vahvana kandidaattina sijaistamaan Grahn-Laasosta.