Auto ajoi ihmisjoukkoon Berliinissä – ainakin yksi kuoli, epäiltyä etsitään Pride-ohjelma keskeytettiin tapahtuneen takia. Saksalaismedian mukaan epäilty on ääri-islamilaisen Isis-järjestön kannattaja.

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Poliisin mukaan uhrien joukossa on vakavasti loukkaantuneita. AFP/LEHTIKUVA.

Berliinissä ainakin yksi ihminen on kuollut ja toistakymmentä loukkaantunut, kun auto ajoi ihmisjoukkoon lähellä Pride-tapahtumaa. Poliisin mukaan uhrien joukossa on vakavasti loukkaantuneita.

Auto ajautui väkijoukkoon Tiergarten-puistossa myöhään lauantaina. Poliisin mukaan auto löytyi hylättynä muutaman sadan metrin päässä Pride-tapahtuman keskuksesta. Ajoneuvon kuvailtiin olevan pakettiauto tai katumaasturi. Sen matkanteko päättyi törmäykseen puuhun.

Epäillyn kuljettajan etsinnät jatkuivat eri puolilla Berliiniä koko yön, eikä epäiltyä ollut saatu kiinni vielä puolenpäivän aikaankaan. Etsinnöissä on mukana tuhansia poliiseja, ja käytössä on helikoptereita ja lämpökameroita.

Epäilty on tunnistettu

Sunnuntain vastaisena yönä poliisi kertoi tunnistaneensa teosta epäillyn 21-vuotiaan miehen. Saksalaismedian mukaan mies olisi ääri-islamilaisen Isis-järjestön kannattaja. Bildin ja Der Spiegelin mukaan hän oli matkustanut viime vuonna Lähi-itään pyrkimyksenään liittyä Isisiin, mutta ei ollut onnistunut tavoitteessaan.

Sittemmin mies tuomittiin Saksassa väkivallan suunnittelusta. Myös poliisi on vahvistanut epäillyllä olevan yhteyksiä islamistisiin piireihin.

Poliisi on kehottanut välttämään epäillyn lähestymistä, sillä hänen varoitetaan olevan mahdollisesti aseistettu ja vaarallinen. Epäillyn on kuvailtu olevan mustahiuksinen, laiha, 190 senttimetriä pitkä ja mustiin pukeutunut.

Poliisin mukaan moni tapauksen uhri sai myös vammoja teräaseesta. Poliisi lisäksi arvioi, että yksi tai useampi henkilö pakeni kolaroidusta ajoneuvosta.

Sadattuhannet ihmiset osallistuivat lauantaina Berliinin Pride-tapahtumaan, jonka kulkue päättyi Tiergarten-puistoon ja ohjelmaan Brandenburgin portilla. Ohjelman oli määrä jatkua puoleenyöhön asti, mutta tapahtuma keskeytettiin tapauksen jälkeen.

Merz: Kauhistuttava teko

Saksan liittokansleri Friedrich Merz kuvailee tapahtunutta kauhistuttavaksi teoksi, joka tutkitaan perusteellisesti. Merz lupaa varmistaa yhdessä sisäministeri Alexander Dobrindtin kanssa, että teosta rangaistaan.

Berliinin pormestari Kai Wegner puolestaan sanoo, että kaupungin vapaus on joutunut hyökkäyksen kohteeksi. Wegner kuvailee viestipalvelu X:ssä, että suvaitsevaisen ja rauhanomaisen Berliinin puolesta järjestettyyn kokoontumiseen hyökättiin erittäin raa'asti.

Berliinin Pride tunnetaan nimellä Christopher Street Day. Se järjestettiin tänä viikonloppuna 48. kerran, ja se on yksi Euroopan suurimmista Pride-tapahtumista. Pride on ihmisoikeustapahtuma ja mielenosoitus, jossa puolustetaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia.

Saksassa on ollut viime vuosina useita väkivaltaisia iskuja ja hyökkäyksiä julkisilla paikoilla. Viimeksi toukokuussa Saksan Leipzigissa kuoli kaksi ihmistä, kun mies ajoi väkijoukkoon kävelykadulla.