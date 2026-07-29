Tiistain sateiden ja ukkosten jälkeen on hetkellisesti poutaisempaa Sää poutaantuu ja lämpenee uudelleen keskiviikosta alkaen. Seuraavat kunnon sateet ja ukkoset ovat tulossa perjantaina.

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Torstaina on laajalti poutaista, mutta korkeanpaineen selänne alkaa väistyä itään. Päivän lämpötilat ovat 16 ja 25 asteen välillä, hellelukemia mitataan maan eteläosassa. Kuva: Carolina Husu

Uutiset | Sää Eetu Rimo

Tiistaina sateita ja ukkosia on tullut eri puolella maata. Illan aikana kovimmat sade- ja ukkoskuurot ovat tulossa maan pohjoisosassa, etenkin Lapin alueella. Puuskat ukkoskuurojen yhteydessä voivat nousta jopa 25 m/s voimakkuuteen, joten paikallisia tuulituhoja sähkökatkoineen on odotettavissa. Maan länsiosassa tulee illan mittaan yhtenäisiä sateita ja vuorokausikertymä nousee korkealle.

Keskiviikkona korkeapaineen selänne voimistuu Suomen ylle ja sää poutantuu laajalti. Lähinnä Pohjois-Lapissa tulee kuurosateita. Myös pilvisyys vähenee, se vaihtelee laajalti selkeästä puolipilviseen. Lapissa pilvisyys pysyy runsaampana. Sää alkaa myös lämmetä hiljalleen, keskiviikon päivälämpötilat ovat 15 ja 24 asteen välillä.

Torstaina on laajalti poutaista, mutta korkeanpaineen selänne alkaa väistyä itään. Päivän lämpötilat ovat 16 ja 25 asteen välillä, hellelukemia mitataan maan eteläosassa. Maan länsiosaan voi yltää päivällä kuuroja, mutta sateet palaavat kunnolla perjantaiyönä lännestä saapuvan sadealueen muodossa. Alkuun sateita tulee Lapissa, perjantaina päivällä ja illalla myös muualla maassa lännestä alkaen. Sateiden ohessa paikoin ukkostaa. Ennen sateiden saapumista lämpötila ehtii nousta korkealle, lähes koko maassa 20 ja 27 asteen välille. Perjantai onkin todennäköisesti viikon lämpimin päivä.

Eetu Rimo

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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