Asiantuntija kertoo, mitkä asiat nostavat sähkön hintaa kesällä Kesällä pörssisähkö on usein halpaa, mutta se ei ole luonnonlaki.

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Erityisesti lämmin ja tyyni sää on sähköntuotannon kannalta haasteellinen. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Kodin talous Tilda Karhumaa

Kesä mielletään usein halvan sähkön ajaksi. Suomalaisten suosima lämmin ja tyyni sää voi kuitenkin tarkoittaa sähkön hintojen kohoamista.

Kesällä sähkön kulutus on pienempää kuin talvella, lämmitystä ei tarvita ja aurinko paistaa. Halpa hinta ei kuitenkaan ole mikään luonnonlaki, Vattenfallin tiedotteessa todetaan.

”Jos samaan aikaan on tyyntä, vesivoimaa on tavallista vähemmän käytettävissä, siirtoyhteydet eivät toimi normaalisti tai tuotantolaitoksia on huollossa, markkinat voivat kiristyä nopeasti”, kertoo Vattenfallin sähkömarkkina-asiantuntija Peter Strandberg.

Ruotsissa oli kesäkuun lopussa useita ydinvoimayksiköitä huollossa tai ne toimivat vajaalla teholla. Tämä heijastui pörssisähkön hintaan myös Suomessa.

Sähkön hintaa kesällä nostaa myös poikkeuksellisen heikko vesivoiman tilanne, sekä siirtoyhteyksien rajoitteet.

Lämmin ja aurinkoinen korkeapainesää on monen kesälomalaisen unelma, mutta sähkömarkkinoiden näkökulmasta tilanne on toinen.

”Lämmin ja tyyni sää vähentää tärkeän tuotantomuodon eli maatuulivoiman tuotantoa juuri silloin, kun markkinoilla tarvittaisiin tehoja. Kuuma sää lisää esimerkiksi jäähdytyksen sähkönkulutusta", Strandberg sanoo.

Pörssisähkön hinnan näkökulmasta tärkein neuvo on seurata sähkön hintaa, ja ajoittaa suurin kulutus edullisen sähkön tunneille.