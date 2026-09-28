IL: Britannia tarjoaa Suomelle ja muille JEF-maille ydinasesuojaaYdinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet.
Britannia tarjoaa osana uusia JEF-taistelujoukkoja kansallista ydinasesuojaansa Suomelle ja muille JEF-jäsenmaille, kertoo Iltalehti. Ydinasesuoja ei näin ollen jatkossa toimisi pelkästään Naton ydinasepuolustuksen kautta.
Asiasta kertoo Iltalehdelle puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto (kok.), jonka mukaan puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) informoi valiokuntaa asiasta huomenna.
Ydinasesuojassa keskeisessä roolissa ovat Britannian ydinsukellusveneet. Iltalehden mukaan JEF-maat allekirjoittavat taistelujoukkojen perustamisesta sopimuksen Oslossa marraskuussa.Artikkelin aiheet
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