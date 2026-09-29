Bloomberg: McDonald´sin osakekurssi vajoaa − tässä syyPienituloisten ostovoima on heikentynyt viime vuosina Yhdysvalloissa.
Bloomberg uutisoi, että yhdysvaltaisen hampurilaisjättiläisen McDonald’sin osakekurssi on laskenut helmikuusta jo 31 prosenttia.
Uutisessa mainitaan, että syynä osakekurssin voimakkaaseen heikkenemiseen on McDonald’sin aterioiden merkittävä kallistuminen. Asiakkaiden tyytymättömyys on lisääntynyt sitä mukaa, kun pikaruuan hinta on noussut.
Pienituloisten ostovoima on heikentynyt viime vuosina Yhdysvalloissa, vaikka enemmän tienaavien ostovoima on kasvanut.Artikkelin aiheet
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