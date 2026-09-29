Hallitukselle ja ministeri Häkkäselle on esitetty epäluottamusta eduskunnan täysistunnossaSDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen.
Eduskunnan täysistunnossa on esitetty epäluottamusta puolustusministerille, kokoomuksen Antti Häkkäselle ja koko hallitukselle.
SDP esittää epäluottamusta koko hallitukselle. Asiasta kertoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen. SDP:n mukaan hallituksen sisäiset linjaerot Lähi-idän politiikassa luovat epätietoisuutta Suomen linjasta.
Epäluottamusta Häkkäselle esitti vihreiden Atte Harjanne, ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela kannatti ehdotusta. Puolueet ovat kritisoineet Häkkäsen vierailua Israelissa, jossa hän tapasi maan puolustusministerin.Artikkelin aiheet
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