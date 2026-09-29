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Uutiset
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Politiikka
29.9.2026
12:20
Hermanni Härkönen
Artikkelin aiheet
EU-maataloustuki
EU-budjetti
Petteri Orpo
MFF-neuvottelu
koheesiotuki
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