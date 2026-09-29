Vaikka koulumaitojärjestelmä on sinänsä toimiva, tuotetarjonnan sopivuutta muuttuviin ruokailutottumuksiin pitäisi arvioida.

”EU-lainsäädäntö antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden sisällyttää järjestelmään tietyin ehdoin myös esimerkiksi hedelmillä tai marjoilla maustettuja maitotuotteita”, sanoo MTK:n maitoasiamies Saralotta Engblom.

Näin siksi, että nestemaidon kulutus on vähentynyt, mutta kiinnostus jogurtteihin, rahkoihin ja muihin maitopohjaisiin välipalatuotteisiin kasvanut.

”Suomessa olisi perusteltua selvittää, voitaisiinko koulujakelujärjestelmää hyödyntää nykyistä monipuolisemmin tarjoamalla osana koulupäivää myös ravitsemuksellisesti laadukkaita maitopohjaisia välipaloja, jotka tukisivat jaksamista ja loisivat edellytyksiä aktiiviselle arjelle”, Engblom sanoo.

Hän muistuttaa, että koulujakelujärjestelmä yhdistää lasten ravitsemuksen, ruokakasvatuksen ja kotimaisen ruoantuotannon Suomessa luontevasti, koska maidontuotanto on yksi suurista vahvuuksistamme. Nurmituotanto luo perustan laadukkaille maitotuotteille sekä tuottaa ruokaa, työtä ja vientituloja sekä huoltovarmuutta koko maassa, hän muistuttaa.

”Koulumaito ei ole vain maitolasillinen ruokapöydässä, vaan se on lapselle konkreettinen yhteys siihen, mistä ruoka tulee ja miten se on tuotettu.”

Kansainvälistä koulumaitopäivää vietetään syyskuun viimeisenä keskiviikkona eli tänä vuonna 30. syyskuuta.

Suomi on mukana Euroopan unionin koulujakelujärjestelmässä, joka edistää maidon, tiettyjen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten käyttöä lapsilla ja vahvistaa heidän ymmärrystään maataloudesta, ruoantuotannosta ja terveellisistä ruokavalinnoista. Kasvipohjaiset juomat eivät kuulu tukikelpoisiin tuoteryhmiin.