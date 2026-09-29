Verkkouutiset: Kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa ja 9 miljardin leikkauslistan – puolue säästäisi myös maataloudestaSeuraavan vaalikauden ohjelmassa ei ole mukana veronkorotuksia, mutta sen sijaan laaja julkisen sektorin saneeraus.
Pääministeripuolue kokoomus esittelee huomenna talousohjelmansa seuraavalle vaalikaudelle, kertoo Verkkouutiset. Sivuston tietojen mukaan talousohjelmassa puolue esittelee yhdeksän miljardin euron leikkauslistan julkiseen talouteen. Sen sijaan veronkorotuksia ei esitetä.
Sivuston mukaan ohjelmaluonnoksessa ehdotetaan laajaa julkisen sektorin saneerausta ja siinä yksi iso asia on nykyisten hyvinvointialueiden huomattava vähentäminen. Muita keinoja olisivat kuntien määrän vähentäminen ja valtionvirastojen yhdistäminen.
Puolue koskisi myös eläkkeisiin, sosiaaliturvaetuuksiin sekä maatalous- ja yritystukiin.Artikkelin aiheet
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