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Juuri nyt | Saksan laitaoikeistolle odotetaan murskavoittoa osavaltiovaalissa – äänestys alkoi
Tilaajalle | Metsästäjien tulee olla huolellinen mentäessä ASF-tartunta-alueelta muualle metsästämään