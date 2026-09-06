Iran ja Yhdysvallat jatkaneet iskujaan toisiaan vastaanIranin vallankumouskaarti sanoi iskeneensä aluksiin Hormuzinsalmella, ja Yhdysvallat ilmoitti aiemmin tuhonneensa kolme iranilaista öljytankkeria Omaninlahdella.
Iranin vallankumouskaarti ilmoitti sunnuntaina iskeneensä Yhdysvaltojen meridroonia vastaan, joka oli matkalla kohti Hormuzinsalmea. Kaarti kertoi lauantain puolella myös tehneensä iskuja useita aluksia kohti Hormuzinsalmella sekä muilla alueilla. Hormuzinsalmella tehdyt iskut kohdistettiin kaartin mukaan luvatonta reittiä käyttäneisiin tankkereihin.
Kaarti sanoi lisäksi, että osa iskuista kohdistui aluksiin, joiden se katsoi olevan kytköksissä Yhdysvaltoihin. Kaartin mukaan nämä kolme alusta liikennöivät muilla alueilla, mutta ei tarkentanut tarkemmin missä iskut tehtiin.
Yhdysvaltain asevoimat ilmoitti aiemmin lauantaina tuhonneensa kolme iranilaista öljytankkeria Omaninlahdella. Yhdysvaltain mukaan iranilaistankkereihin iskettiin sen jälkeen, kun Iranin vallankumouskaarti oli tulittanut yhdysvaltalaisia sota-aluksia.
Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskuksen Centcomin julkaisemalla videolla näkyy liekkejä ammusten iskeydyttyä aluksiin.
Yhdysvallat sanoi, että kolme kohteena ollutta tankkeria olivat osa verkostoa, joka rahoittaa Iranin vallankumouskaartia ja sen alueellisia välikäsiä.
Yhdysvaltojen ja Iranin väliset neuvottelut puoli vuotta jatkuneen sodan päättämiseksi ovat jumiutuneet. Sota alkoi helmikuun lopulla, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskut Iraniin.Artikkelin aiheet
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