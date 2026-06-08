Sää viilenee ja sateita liikkuu Suomen yli Maan etelä- ja keskiosassa päädytään lähelle ajankohdan tavanomaisia lämpötiloja, mutta pohjoisessa sää jatkuu yhä hieman keskimääräistä lämpimämpänä.

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Keskiviikkona sateita ja ukkosia tulee yleisimmin maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Kuva: Jaana Kankaanpää

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Maan etelä- ja keskiosaan saapuu etelästä säärintama, jonka yhteydessä ilmenee jatkuvamman tyyppisiä sateita ja salamatiheys voi olla merkittävä.

Satakunnasta maan keskivaiheiden yli Koillismaalle ulottuvalla alueella syntyy päivän aikana sadekuuroja. Niiden yhteydessä voi jokunen salama esiintyä.

Tänä kesänä eniten on salamoinut viime sunnuntaina, jolloin Lapissa ja Koillismaalla mitattiin yhteensä 1434 maasalamaa ja 10865 pilvisalamaa.

Tiistaina saatetaan Länsi-Lapissa päästä vielä 25 asteen tuntumaan, mutta pääosin lämpötila on 16 ja 24 asteen välillä.

Sää jatkuu vaihtelevana. Kuva: Ilmatieteen laitos

Hallaa mitattiin Ilmatieteen laitoksen mittauspisteissä edellisen kerran keskiviikkona 3.6. Tulevat yöt ovat viileämpiä kuin edelliset, mutta hallan todennäköisyys jää pieneksi.

Huomenna Kilpisjärven tienoilla saatetaan käväistä maanpinnan tasolla nollan alapuolella, mutta muualla hallan todennäköisyys on tulevina öinä 10 prosenttia tai pienempi.

Keskiviikkona sateita ja ukkosia tulee yleisimmin maan keskiosasta Etelä-Lappiin ulottuvalla alueella. Pohjois-Lappiin kehittyy aurinkoisen aamun jälkeen paikoin kuurottaisia sateita.

Torstaiyön ja aamun aikana säärintaman sateet liikkuvat vuorostaan Pohjois-Lapin yli ja muu Suomi on varsin selkeä. Päivällä pilvisyys näillä alueilla lisääntyy ja etelään saapuu Virosta sateita. Torstaipäivän lämpötila on pääosin 15 ja 20 asteen välillä, Käsivarressa lähempänä 10 astetta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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