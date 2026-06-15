Patrian panssariajoneuvojen valmistus laajenee Uudessakaupungissa – satoja ajoneuvoja vuodessa Tehtaalta lomautettuja kutsutaan takaisin töihin, työministeri kirjoittaa.

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Patria ja Valmet Automotive allekirjoittivat uuden sopimuksen. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa. Arkistokuva. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Turvallisuus STT

Patria ja Valmet Automotive ovat allekirjoittaneet uuden sopimuksen panssaroitujen ajoneuvojen valmistuksesta Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehtaalla.

Yhtiöt sopivat viime joulukuussa Patria 6x6 -panssariajoneuvojen valmistuksesta. Sopimus kattoi valmistukseen liittyvän teknologiansiirron sekä ensimmäisten ajoneuvojen valmistuksen.

Uusi, monivuotinen sopimus laajentaa valmistuskapasiteettia satoihin ajoneuvoihin vuodessa. Yhtiöt eivät kerro sopimuksen kaupallista arvoa.

”Teknologiansiirto toteutettiin erityisen nopeasti yhdessä Valmet Automotiven kanssa, ja ajoneuvotuotanto käynnistyi lyhyessä ajassa. Tämän erinomaisen yhteistyön laajeneminen tuo meille valtavaa skaalautuvuutta”, sanoo Patrian Protected Mobility -liiketoiminta-alueen johtaja Jussi Järvinen tiedotteessa.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) riemuitsee uudesta sopimuksesta viestipalvelu X:ssä.

”Patrian tilaus vahvistaa merkittävästi Valmet Automotiven osaamista ja asemaa puolustusteollisuuden valmistuksessa. Tehtaalta lomautettuja ryhdytään kutsumaan takaisin töihin syksyllä”, hän kirjoittaa.

Viime syksynä Valmet Automotivella oli mittavat muutosneuvottelut. Kun alihankkijaverkosto otetaan huomioon, Patrian ja Valmet Automotiven yhteistyö työllistää Suomessa noin 240 henkilöä sataa ajoneuvoa kohden.

Valmet Automotiven toimitusjohtaja Pasi Rannus kertoo tiedotteessa, että Patrian lisäkapasiteetti saadaan täyteen tehoonsa ensi vuoden alussa.

Juttua on korjattu klo 18.11. Valmet Automotivella oli syksyllä muutosneuvottelut, ei yt-neuvottelut. Lisäksi juttua on täydennetty kauttaaltaan.