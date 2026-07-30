Puolan pääministeri: Puolan ilmatilaa loukattiin, kaikki viittaa venäläiseen ohjukseenPuolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa itäisessä Puolassa.
Puolan ilmatilaa loukattiin Venäjän yöllisen ohjushyökkäyksen aikana, Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo viestipalvelu X:ssä.
Puolan asevoimat ilmoitti havainneensa aamuyöllä maan ilmatilassa tuntemattoman esineen. Esine oli kadonnut tutkasta, ja sen mahdollinen putoamispaikka löydettiin asumattomalta alueelta Itä-Puolasta läheltä Tarnawa-Kolonian kylää, asevoimat kertoi.
Puolan sisäministeriön mukaan pellolta löytyi kymmenen metriä leveä kuoppa.
”Kaikki viittaa siihen, että se oli venäläinen Kh-101-ohjus”, Tusk kertoi torstaiaamuna Itä-Puolan Lublinissa järjestetyssä kokouksessa.
Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan mukaan ilmatilarikkomus Puolassa alleviivaa jälleen sitä, että Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat uhka koko Euroopalle.
”Eurooppa pysyy jatkossakin yhtenäisenä tätä aggressiota vastaan”, Costa kirjoitti X:ssä.
Venäjä on tehnyt Puolassa useita ilmatilarikkomuksia sen jälkeen, kun se aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan helmikuussa 2022.Artikkelin aiheet
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