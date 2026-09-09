Suomessa suruliputetaan Norjan kuningas Haraldin muistolleKoko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen.
Suomessa on tänään suruliputus Norjan edesmenneen kuninkaan Harald V:n hautajaisten vuoksi. Suruliputus koskee presidentin kansliaa, eduskuntaa ja valtioneuvoston kiinteistöjä.
Muille virastoille suruliputusta suositellaan. Koko maan toivotaan yhtyvän suruliputukseen, sisäministeriö kertoo.
Suruliputus alkaa aamulla kello 8. Sisäministeriö ohjeistaa nostamaan lipun täyssalkoon kello 16 siunaustilaisuuksien jälkeen. Liputus päättyy auringon laskiessa.
Hautajaisjuhlallisuudet Oslossa alkavat kello 13 Suomen aikaa. Suomessa hautajaisia voi seurata Yle TV1:stä ja Yle Areenasta.
Harald V kuoli 89-vuotiaana Oslossa elokuun loppupuolella.Artikkelin aiheet
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