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Juuri nyt | Suomessa suruliputetaan Norjan kuningas Haraldin muistolle
Tilaajalle | Myrkylliset torajyvät piinaavat rukiin viljelijöitä tänä vuonna ostajat vakuuttavat, ettei tuonnille silti ole tarvetta