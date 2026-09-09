Yle täyttää tänään sata vuottaEnsi lauantain Yle avoinna -tapahtumassa yleisö pääsee tapaamaan tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
Suomen yleisradioyhtiö Yle täyttää tänään sata vuotta. Yle aloitti toimintansa vuonna 1926.
Yle on jo ehtinyt juhlistaa satavuotista taivaltaan muun muassa Helsingin areenalla järjestetyn juhlatapahtuman merkeissä. Lauantaina järjestetyssä tapahtumassa esiintyi suomalaisen musiikin kärkinimiä niin popin kuin metallin maailmasta.
Lisäksi Suomea on kiertänyt Yle 100 -bussi aina viime vuodesta lähtien. Juhlallisuuksien loppuhuipentumana järjestetään Yle avoinna -tapahtuma, jossa yleisöllä on mahdollisuus päästä tapaamaan Ylen tuttuja työntekijöitä Helsingin Pasilassa.
Ensi viikon lauantaina järjestettävässä tapahtumassa voi Ylen mukaan tavata muun muassa Yle Urheilun, YleX:n, Yle Uutisten ja Yle Nyheterin sisältöjentekijöitä. Nähtävillä on myös esimerkiksi Pikku Kakkosen rekvisiittaa.Artikkelin aiheet
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