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Sinilevän laajuus näkyy myös satelliittikuvissa. Sinilevällä saastunutta vettä ei pidä käyttää.
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Uutiset
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Ympäristö
14.9.2026
16:43
Eija Mansikkamäki
Artikkelin aiheet
sinilevä
Vanajavesi
järvi
vesistö
satelliittikuva
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