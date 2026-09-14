Kaja Kallas hillitsi suomalaisten jäänmurtajainnostusta ja muistutti EU:n julkisten hankintojen säännöistä.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz sanoo tukevansa yhteisten jäänmurtajien hankkimista EU:lle.

”Me todellakin tarvitsemme jäämurtajia. Tämä ei koske vain Suomea, Norjaa tai Ruotsia, vaan tämä koskee koskee koko Euroopan unionia ja koko Euroopan mannerta”, Merz sanoi maanantaina Rovaniemellä järjestetyssä arktisessa huippukokouksessa.

EU-maiden kyky toimia arktisilla alueilla – merialueet mukaan lukien – oli yksi arktisen huippukokouksen keskustelunaiheista. Suomi nosti kokouksessa esille jäänmurto-osaamistaan.

EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Kaja Kallas muistutti huippukokouksen tiedotustilaisuudessa, että mahdollinen jäänmurtajahankinta ei välttämättä tarkoita, että hankinta tehtäisiin Suomesta, vaikka Suomella onkin alalla huippuosaamista.

Kallas oli Merzin kanssa samaa mieltä, että EU-maat tarvitsevat jäänmurtokapasiteettia. Hän viittasi vallitsevaan geopoliittiseen tilanteeseen ja arktisten merireittien avautumiseen rahtiliikenteelle.

”Suomella on kykyä rakentaa näitä jäänmurtajia. Meillä EU:ssa on kuitenkin julkisia hankintoja koskevat säännöt, joiden mukaan parhaan tarjouksen tekijän kanssa tehdään kaupat”, Kallas muistutti.