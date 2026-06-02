Postimerkit kallistuvat tänään – kotimaan ikimerkki jatkossa kolme euroa Ennen korotusta ostetut ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös korotuksen jälkeen.

Postin mukaan hintojen noston taustalla on yksikkökustannusten nousu, kun kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän. MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA.

Suomessa kirjeiden ja postikorttien lähettäminen on tästä päivästä eteenpäin aiempaa kalliimpaa, kun Postin uudet käteismaksullisten kirjepalveluiden hinnat astuvat voimaan.

Esimerkiksi kotimaan ikimerkin hinta nousee kolmeen euroon, kun aiemmin hinta oli 2,75 euroa. Joulutervehdyksen ikimerkin hinta nousee 1,7 eurosta 1,8 euroon.

Ulkomaan ikimerkin hinta nousee 3,05 eurosta 3,35 euroon.

Ennen korotusta ostetut ikimerkit kelpaavat sellaisenaan ilman lisämerkkejä myös korotuksen jälkeen.

Postin arvion mukaan suomalaiselle kuluttajalle muutos tarkoittaa keskimäärin kahden euron korotusta vuodessa.

Postin ulkomaan pakettien hinnat nousevat myös keskimäärin noin kymmenen prosenttia. Hintamuutos ei koske kotimaan ja Ahvenanmaan paketteja.

Postin kuluttajakirjeliiketoiminnasta vastaavan Sami Määtän mukaan kirjeitä ja kortteja lähetetään koko ajan vähemmän, mikä nostaa jakelun yksikkökustannuksia.

”Hintoja tarkistetaan, jotta voimme turvata palvelut jatkossakin koko maassa”, Määttä sanoo Postin tiedotteessa.

Postin jakaman paperipostin määrä on vähentynyt noin 75 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vähenemisen taustalla on muun muassa sekä julkisen että yksityisen sektorin digitalisaatio ja kuluttajakäyttäytymisen muutos.

Valtio ei tue Postin tarjoamaa yleispalvelua, vaan toiminta rahoitetaan asiakkaiden maksamista palveluista.