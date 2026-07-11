Nesteen jalostamolla häiriöitä sähkön saatavuudessa – voi kuulua melua tai näkyä soihdutustaNesteen mukaan jalostamon toiminta palaa normaaliksi arviolta sunnuntaihin mennessä tai lähipäivien aikana.
Nesteen jalostamolla Porvoossa on häiriö sähkön saatavuudessa, kerrottiin Kilpilahden teollisuusalueen laitosten tiedotussivulla lauantaina iltayhdeksältä.
Ulkopuolisen toimittajan sähkön saatavuudessa on häiriö. Häiriön vuoksi jalostamolta saattaa kuulua melua tai näkyä soihdutusta.
Nesteen mukaan jalostamon toiminta palaa normaaliksi arviolta sunnuntaihin mennessä tai lähipäivien aikana.Artikkelin aiheet
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