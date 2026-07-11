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Juuri nyt | Sammakko huusi kuin vinkulelu rantakäärmeen hampaissa – katso videolta hurja kamppailu
Tilaajalle | Taistelusukeltajaa odottaa kesälläkin pinnan alla kylmä, raskas ja hidas urakka