Heinäpoudan odottajille hyviä uutisia – viikosta tulossa poutainen ja lämmin Epävakainen sää osoittaa päättymisen merkkejä, kun alkavalla viikolla korkeapaine kurkottaa lännestä Suomeen. 30 asteen lukemat jäävät samalla hetkeksi taakse.

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Sää voi olla alkuviikosta pilvinen. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Sää Janika Takala

Suuressa osassa maata kuluva viikonloppu on sään osalta ollut rauhallinen, mutta etelässä vauhtia on piisannut. Venäjän hellemassa, joka on syynä myös korkeisiin lämpötiloihin ja varsin kosteaan ilmanalaan, sai eilen lauantaina illansuussa aikaan voimakkaita ukkoskuuroja.

Rajuimmat kuurot painottuivat Uudellemaalle, missä salamoita saatiin illan aikana lähes 4500 kappaletta. Ukkoskuurot sekä salamoivat runsaasti että satoivat rankasti; esimerkiksi Helsinki-Vantaan lentokenttä jouduttiin hetkellisesti sulkemaan lentoliikenteeltä, kun tunnissa vettä kertyi äkäisestä kuurosta 23 millimetriä. Myös vahingontorjuntatehtäviä tuli pitkin etelärannikkoa.

Tänäänkin etelässä tilanne on varsin ukkosherkkä ja salamoita on alkuiltapäivään mennessä kertynyt jo 6000. Voimakkain tuntisade on osunut Saloon, jossa Kiikalan lentokentällä kovin tuntisade on ollut 16 millimetriä. Etelässä on siis koko illan syytä vilkuilla taivaalle.

Maanantaina aamulla ja päivällä on pilvistä. Tiistai on varsin aurinkoinen päivä. Kuva: Ilmatieteen laitos

Jo huomenna maanantaina Suomi siirtyy korkeapaineen vaikutuksen alaiseksi. Aamulla ja päivällä pilvisyys on maan eteläpuoliskolla vielä monin paikoin runsasta ja idässä saattaa hieman ripsiä vettä, mutta illaksi sää selkenee lähes koko maassa.

Myös tiistai on varsin aurinkoinen päivä, mutta Lapissa pilvisyys on melko runsasta ja illalla luoteesta saapuu pienikokoinen sadealue Keski- ja Pohjois-Lappiin. Keskiviikkona sateita tulee suuressa osassa Pohjois-Suomea, tosin kertymät jäävät muutamaan millimetriin. Muualla maassa aurinkoinen sää jatkuu. Kuumin ilmamassa väistyy Suomen yltä, mutta päivälämpötilat ovat silti 20 asteen ympäristössä ja paikoin voi olla hellettä.

Janika Takala

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

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