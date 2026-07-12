”Vakavaa sairautta sairastavan hoidot eivät saa riippua varallisuudesta”− Järjestöt kritisoivat syöpälääkkeiden muuttuneita korvauskäytäntöjä Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun lääkkeet annetaan julkisessa terveydenhuollossa.

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Syöpälääkehoitojen kustannuksia siirtyy Kelan päätöksen myötä hyvinvointialueiden vastuulle. Kuvituskuva. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Yhteiskunta Henna Lääveri

Syöpäjärjestöt on huolissaan syöpälääkkeiden korvauskäytäntöön tehdyn muutoksen vaikutuksista syöpään sairastuneiden hoitoon ja potilaiden yhdenvertaisuuteen.

Kela on lopettanut tiettyjen syöpälääkkeiden korvaamisen silloin, kun lääkkeet annetaan julkisessa terveydenhuollossa.

Muutos ei vaikuta potilaisiin, joille korvausoikeus on myönnetty ennen heinäkuun alkua. Tämän jälkeen hoidon aloittavat potilaat ovat vaarassa päätyä erilaiseen asemaan.

Vaikka nykyisten potilaiden hoidot jatkuvat ennallaan, herää Syöpäjärjestöjen pääsihteerin Juha Pekka Turusen mukaan kysymys uusien potilaiden tarvitseman hoidon turvaamisesta.

”Ei ole hyväksyttävää, että samaa sairautta sairastavat potilaat päätyvät eri asemaan sen perusteella, onko hoito aloitettu ennen vai jälkeen heinäkuun ensimmäisen päivän, Turunen sanoo tiedotteessa.

”Ei ole hyväksyttävää, että samaa sairautta sairastavat potilaat päätyvät eri asemaan sen perusteella, onko hoito aloitettu ennen vai jälkeen heinäkuun ensimmäisen päivän.” Juha Pekka Turunen

Heinäkuun alun muutos ei koske myöskään yksityisessä terveydenhuollossa annettavia hoitoja. Tämä voi johtaa tilanteeseen, jossa potilaiden mahdollisuudet saada tarvitsemansa hoito riippuvat aiempaa enemmän heidän taloudellisesta asemastaan, Syöpäjärjestöissä pelätään.

”Vakavaa sairautta sairastavan ihmisen hoitomahdollisuudet eivät saa riippua varallisuudesta tai siitä, onko hänellä mahdollisuus käyttää yksityisiä palveluja. Hoidon saatavuuden tulee perustua lääketieteelliseen tarpeeseen”, Turunen painottaa.

Muutos koskee muun muassa multippelin myelooman hoidossa käytettäviä lääkkeitä daratumumabia, teklistamabia ja elranatamabia. Multippeli myelooma on krooninen plasmasolusyöpä. Siihen sairastuu Suomessa vuosittain noin 400 ihmistä.

Helsingin yliopistosta syöpätautien professori Sirpa Lepän mukaan myelooman kansallisissa hoitosuosituksissa daratumumabi kuuluu keskeisiin hoitovaihtoehtoihin ensilinjassa, ja teklistamabi sekä elranatamabi uusiutuneen tai pitkälle edenneen myelooman myöhempien hoitolinjojen lääkkeisiin.

”Uudella Kelan linjauksella vaarannetaan sellaisten hoitojen saatavuus, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön ja sisältyvät kansallisiin hoitosuosituksiin. Potilaiden mahdollisuus saada suositusten mukaista hoitoa on turvattava myös jatkossa”, Leppä toteaa.

”Uudella Kelan linjauksella vaarannetaan sellaisten hoitojen saatavuus, jotka perustuvat tieteelliseen näyttöön ja sisältyvät kansallisiin hoitosuosituksiin. Potilaiden mahdollisuus saada suositusten mukaista hoitoa on turvattava myös jatkossa.” Sirpa Leppä

Syöpälääkehoitojen kustannuksia siirtyy Kelan päätöksen myötä hyvinvointialueiden vastuulle. Hyvinvointialueiden mukaan kyse on noin 100 miljoonan euron lisäkustannuksista, joihin tämän vuoden budjeteissa ei ole varauduttu.

”Hallinnollisten päätösten pitää olla ennakoitavia. Näin merkittäviä muutoksia ei pitäisi tehdä kesken budjettivuoden tilanteessa, jossa hyvinvointialueet kamppailevat jo valmiiksi vaikean taloustilanteen kanssa”, Turunen sanoo.

”Toimijoilla täytyy olla mahdollisuus varautua suuriin muutoksiin etukäteen.”

Suomi käyttää terveydenhuoltoon suhteessa bruttokansantuotteeseen vähemmän varoja kuin muut Pohjoismaat. Samalla syöpään sairastuneiden määrä ja uusien lääkehoitojen tarve kasvavat jatkuvasti, Syöpäjärjestöt muistuttaa.

Tilanne osoittaa Syöpäjärjestöjen mukaan sen, että lääkkeiden arviointi- ja rahoitusjärjestelmä tarvitsee uudistamista.

”Nykyinen kaksikanavainen järjestelmä aiheuttaa epäselvyyksiä ja voi pahimmillaan johtaa siihen, että potilaat joutuvat kärsimään järjestelmän rakenteista ja eri toimijoiden tulkinnoista. Yksikanavaisen järjestelmän kehittäminen on myös yksi kansallisen syöpästrategian tavoitteista”, Turunen sanoo.