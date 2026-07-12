Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham on kuollutGraham oli tunnettu presidentti Donald Trumpin tukijana.
Yhdysvaltalainen republikaanisenaattori Lindsey Graham on kuollut. Asiasta kerrotaan hänen sosiaalisen median tilillään julkaistussa viestissä.
Viestin mukaan Graham kuoli lauantai-iltana äkillisen sairastumisen seurauksena. Graham oli kuollessaan 71-vuotias.
Graham valittiin Yhdysvaltain edustajainhuoneeseen ensimmäistä kertaa vuonna 1994. Etelä-Carolinan senaattoriksi hänet valittiin vuonna 2002.
Graham oli tunnettu muun muassa presidentti Donald Trumpin vakaana tukijana ja ulkopolitiikan haukkana.Artikkelin aiheet
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