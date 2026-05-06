Jokioisten Leivän tuhopolttajaa ei löydetty – uusi leipomo nousee paikallisin voimin ”Ensisijainen tavoite on saada menetetty takaisin”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Virtanen.

Jokioisten Leivän toimitusjohtaja Mikko Virtanen palopaikalla kuukausi epäillyn tuhopolton jälkeen. Kuva: Sanne Katainen

Poliisi on keskeyttänyt Jokioisten Leivän helmikuisen tehdaspalon esitutkinnan, koska tekijää ei ole pystytty selvittämään. Tulipaloa kuitenkin epäillään edelleen tahallaan sytytetyksi, kerrotaan poliisin tiedotteessa.

Tuhotyön tutkintaa jatketaan, mikäli asiassa ilmenee uusia seikkoja.

Jokioisten Leivän toimitusjohtaja Mikko Virtanen ei kommentoi tutkintaan liittyviä seikkoja, mutta kertoo korvaavan tuotantolaitoksen olevan työn alla.

”Olemme saaneet rahoituslaitosten, pankkien, vakuutusyhtiön ja muiden kumppaneiden kanssa asioita edistettyä niin, että lähdemme rakentamaan uutta leipomoa”, Virtanen kertoo.

Edellinen tehdas oli moderni ja toimiva tuotantolaitos, johon yhtiö ja henkilöstö olivat Virtasen mukaan erityisen tyytyväisiä. Tuleva tuotantolaitos onkin pitkälti samankaltainen ja samalle paikalle rakennettu.

”Ensisijainen tavoite on saada menetetty takaisin.”

Yhtiön taloudellisia menetyksiä ei ole tarkkaan laskettu, mutta Virtasen mukaan parhaan leipomon menetys luonnollisesti painaa tuloksia. Lomautuksia ei ole tehty lainkaan, vaan henkilöstö on jatkanut töitä Jokioisten Leivän muissa yksiköissä.

Uuden tehtaan valmistumisen aikataulu on vielä avoin, mutta rakennuksen teräsrungosta on juuri sovittu kaupat paikallisen yrityksen kanssa. Rakennustöissä, tehtaan perustamisessa ja toiminnassa hyödynnetään paljon paikallisia voimia.

”Meillä on Jokioisissa hieno toimintaympäristö ja nopeita sekä joustavia yrittäjiä. Täällä maaseudulla on paljon yhdessä yritetty ja varmasti nytkin saadaan hyvä suoritus.”