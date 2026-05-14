Kiista jääkiekon MM-kisoista jatkuu: Elisan mukaan MTV kieltäytyi ehdotuksesta jatkaa lähetyksiäMTV:n kanavat lakkasivat eilen näkymästä suorana Elisan kaapeli-tv:n ja Elisa Viihteen kautta, sillä MTV irtisanoi jakelusopimukset Elisan kanssa.
Teleoperaattori Elisan mukaan MTV on kieltäytynyt Elisan kirjallisesta ehdotuksesta jatkaa suoria lähetyksiä Elisan kaapeli-tv:ssä ja Elisa Viihteessä jääkiekon MM-kisojen yli.
Asiasta kertoo STT:lle sähköpostitse Elisan yhteiskuntasuhde- ja viestintäjohtaja Andrei Nahkala.
MTV välittää ilmaiskanavillaan jääkiekon miesten MM-kisojen Suomen pelit, välierät ja loppuottelun. Kisat alkavat huomenna ja jatkuvat toukokuun loppuun asti.
Elisa on kertonut tarjoavansa yhtiön kaapeli-tv-verkon katsojille mahdollisuuden katsoa MTV:n ilmaiskanavia kiertotietä, sillä katsojat voivat tilata Elisa Viihde Mini -palvelun maksutta kuukaudeksi.
Palvelussa MTV:n ohjelmia voi tallentaa ja katsoa pienellä viiveellä. Palvelua voi käyttää esimerkiksi älytelevisiolla, Elisa kertoo.
Suomen lainsäädännön mukaan jääkiekon MM-kilpailut ovat yhteiskunnallisesti merkittävä tapahtuma, minkä vuoksi Suomen pelien tulisi näkyä maksuttomilta kanavilta.
MTV sanoi STT:lle tiistaina, että yhtiö täyttää velvoitteen jääkiekon MM-kilpailujen lähettämisestä jo antennijakelullaan, joka mahdollistaa sisältöjen vastaanottamisen käytännössä maksuttomasti koko Suomessa.
Elisan mukaan MTV ei tällä hetkellä huolehdi velvoitteen tosiasiallisesta toteutumisesta.
