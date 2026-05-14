Stubb Liettuassa: Sodan lopettamiseksi on joskus käytävä epämukavia keskusteluja Liettuan presidentti otti kielteisemmän kannan mahdollisiin keskusteluihin Venäjän kanssa.

Jaa Kuuntele

Presidentti Alexander Stubb kommentoi Ukrainan sotaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa. AFP / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Presidentti Alexander Stubbin mukaan on tärkeää, että mahdolliset neuvottelut Venäjän kanssa alkavat tilanteessa, jossa Ukraina on vahvoilla.

Stubb kommentoi asiaa Liettuassa maan presidentin Gitanas Nausedan kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

”Mielestäni Ukraina, oli sitten kyse taistelukentästä tai muusta, on nyt asioiden tasalla”, Stubb sanoi.

Stubb sanoi, että jos keskusteluja Venäjän kanssa käytäisiin, keskusteluja käyvällä taholla tulisi olla selkeä mandaatti sekä eurooppalaisilta että ukrainalaisilta. Stubbin mukaan keskustelut eivät tarkoittaisi Venäjän hyökkäyssodan tai hallinnon legitimoimista.

”Joskus sodan lopettamiseksi on käytävä epämukavia keskusteluja.”

Liettuan presidentti Nauseda otti asiaan kielteisemmän kannan.

”En näe mahdollisuutta tällaiseen yhteydenpitoon tai keskusteluihin presidentti Vladimir Putinin kanssa nyt, koska uskon, että tällaiset keskustelut voisivat alkaa vasta, kun Venäjä osoittaa selvästi haluavansa lopettaa sodan”, Nauseda linjasi uutistoimisto BNS:n mukaan.

”Siihen on hyvin yksinkertainen tapa: lopettaa vihamielisyydet ja pyrkiä aselepoon. Vasta sitten Kremlin hallinnon kanssa voidaan keskustella.”

Stubb aloitti valtiovierailunsa Liettuaan tänään yhdessä puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Kaksipäiväisellä vierailulla ovat esillä maiden kahdenväliset suhteet, puolustus- ja teknologiayhteistyö sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa.