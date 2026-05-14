Latvian pääministeri erosi, maan hallitus kaatuu – syynä harhautuneet droonitLatviaan, samoin kuin Suomeen, on viime aikoina harhautunut ilmeisesti Ukrainan drooneja, jotka oli lähetetty kohteisiin Venäjällä.
Latviassa maan pääministeri Evika Silina on ilmoittanut eroavansa tehtävästään. Samalla maan hallitus kaatuu.
Silina kertoi torstaina lehdistötilaisuudessa, että syynä eroon on tapa, jolla hallitus on käsitellyt Latviaan harhautuneita drooneja. Latviaan, samoin kuin Suomeen, on viime aikoina harhautunut ilmeisesti Ukrainan drooneja, jotka oli lähetetty kohteisiin Venäjällä.
Silinan painostuksesta maan puolustusministeri Andris Spruds joutui eroamaan tehtävästään sunnuntaina. Silinan mukaan Latvian droonipuolustusjärjestelmiä ei ollut otettu käyttöön riittävän nopeasti torjumaan viikko sitten Venäjän puolelta Latviaan harjautuneita drooneja.
Koalitiokumppaneiden välillä on jo pitkään ollut erimielisyyksiä, mutta tätä ennen ne olivat onnistuneet sopimaan yhteistyön jatkamisesta.
Aiemmin tällä viikolla yksi koalitiokumppaneista pyysi maan presidenttiä Edgars Rinkevicsiä aloittamaan neuvottelut uuden hallituksen muodostamiseksi. Koalitiokumppanin johtaja sanoi hallituksen menettäneen toimintakykynsä. Hänen mukaansa tilanteessa oli kaksi vaihtoehtoa: joko pääministerin pitää erota tai parlamentin äänestää hallituksen luottamuksesta.
Drooneja on eksynyt itäisen Euroopan maihin useita kertoja Ukrainan sodan aikana. Viime kuukausien aikana asukkaat Latvian itäosassa ovat saaneet toistuvasti hälytyksiä ilmauhasta.
