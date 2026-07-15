Kesäinen poutasää jatkuu perjantaihin asti – viikonloppuna sateinen käänne Torstain ja perjantain sää on poutainen ja monin paikoin aurinkoinen. Viikonloppuna helteille heitetään hyvästit, kun lounaasta saapuu matalapaine.

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Viikonloppuna helteille saa heittää hyvästit. Kuva: Rami Marjamäki

Uutiset | Sää Eevi Silvennoinen

Torstaita vietetään koko maassa hyvin kesäisessä säässä. Aurinko paistaa erityisesti pohjoisessa sekä lännessä. Idässä on hieman pilvisempää, mutta pilvet ovat pääosin kesäisiä kumpupilviä, joiden välistä aurinko pääsee paistamaan. Lämpötila on koko maassa 20 ja 25 asteen välillä. Kaikista lämpimintä on Länsi-Lapissa sekä maan länsiosassa, missä lämpötila voi nousta 27 asteeseen.

Perjantain sää on maan etelä- ja keskiosassa hyvin samankaltainen kuin torstaina. Aurinko paistaa monin paikoin ja lämpötila on 20 ja 25 asteen välillä. Maan pohjoisosassa pilvisyys on torstaita runsaampaa ja lämpötilakin jää alhaisemmaksi. Sadekuurot ovat mahdollisia Pohjois- ja Etelä-Lapissa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Lauantaina kesäisen lämmin ja aurinkoinen sää vaihtuu pilviseen ja sateiseen säähän, kun lounaasta saapuu runsaasti satava matalapaine. Ensimmäiset sadekuurot saapuvat lauantaiaamuna maan keskivaiheille ja länteen. Runsaampi ja jatkuvampi sade alkaa lännessä todennäköisesti hieman myöhemmin lauantaina. Eri säämalleilla on kuitenkin erilaisia näkemyksiä sitä, milloin ja minne sateet saapuvat ja epävarmuus on vielä suurta.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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