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Juuri nyt | Latvia ja Liettua syyttivät Venäjää iskujen suunnittelemisesta Baltian maihin tai Puolaan
Tilaajalle | Poikkeuksellinen tuho uudehkossa kanalassa: ”Pystyssä ovat lähinnä seinät”