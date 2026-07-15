Laukaan ruutitehtaalla räjähdys – yksi kuollutRäjähdys tapahtui työmaalla.
Nammon ruutitehtaalla Laukaan Vihtavuoressa Keski-Suomessa on tapahtunut räjähdys, jossa on tämänhetkisten tietojen mukaan kuollut yksi ihminen. Hän oli urakoitsijatyöntekijä.
Tehtaan toimitusjohtaja on vahvistanut tiedon kuolemantapauksesta Iltalehdelle.
Iltalehden tietojen mukaan kuollut oli ainut, joka oli räjähdyspaikalla. Räjähdys tapahtui työmaalla. Rakennuksessa ei ollut käynnissä tuotantoa.
Poliisi kertoo, että kohteessa oli käynnissä saneeraustyöt. Alueella ei poliisin mukaan ole uutta räjähdysvaaraa.
Viranomaiset ovat paikalla selvittämässä tapahtumaa.
Hätäkeskus sai ilmoituksen räjähdyksestä Ruutitehtaantiellä kello 10.50 aamupäivällä. Paikalle lähti useita pelastuksen ja poliisin yksiköitä.Artikkelin aiheet
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