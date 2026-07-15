Garden Helsingin hallitus: Ymmärrämme, jos hallitus haluaa arvioida valtiontuen uudelleenHankeyhtiön hallitus pitää sille myönnettyä ehdollista valtiontukea silti edelleen perusteltuna.
Garden Helsinki -areenahankkeen hallitus sanoo ymmärtävänsä, mikäli maan hallitus haluaa arvioida uudelleen sille myönnetyn 35 miljoonan euron ehdollisen valtiontuen. Yhtiön hallitus kertoi asiasta keskiviikkona julkaisemassaan tiedotteessa.
”Jos viranomaiset tai hallitus katsovat, että avustuspäätöstä on syytä arvioida uudelleen, hyväksymme tämän ja kunnioitamme päätöstä”, tiedotteessa sanotaan.
Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV ilmoitti aiemmin keskiviikkona aloittavansa selvityksen hankeyhtiön ilmoitusvelvollisuudesta. Yhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori ei ollut ilmoittanut lobbauksestaan avoimuusrekisteriin.
Merkittävää mainehaittaa
Hankeyhtiön hallitus pitää sille myönnettyä ehdollista valtiontukea silti edelleen perusteltuna. Se kuitenkin myöntää, että se on syyllistynyt hankkeen valmisteluprosessin aikana virheisiin ja huolimattomuuteen.
”Tämä ei kuitenkaan vähennä hankkeen huomattavaa arvoa Helsingille, pääkaupunkiseudulle ja koko maalle niin kulttuurin, liikunnan, urheilun kuin muidenkin isojen tapahtumien areenana”.
Yhtiön hallitus sanoo olevansa huolissaan siitä, että julkisessa keskustelussa esille nostetut yksittäiset luvut ja näkemykset on annettu ilman niiden alkuperäistä kontekstia. Se myös arvioi keskustelun aiheuttavan hankkeelle merkittävää mainehaittaa, joka voi lopulta muodostua suuremmaksi kuin itse sille myönnetyn avustuksen arvo.
Tiedotteen mukaan Gardenin valtiontuki kattaa selvästi alle kymmenen prosentin osuuden hankkeen kokonaiskustannuksista.
Hallituksen puheenjohtajanelikko siunasi monitoimiareenan ehdollisen valtiontuen hallituksen puoliväliriihessä keväällä 2025. Rahoituspäätös on herättänyt julkisuudessa kritiikkiä muun muassa sen läpinäkymättömästä valmistelusta.Artikkelin aiheet
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