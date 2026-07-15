VTV aloittaa selvityksen Jan Vapaavuoren Garden Helsinki -lobbauksesta Valtiontalouden tarkastusvirasto selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ei ollut tehnyt ilmoitusta rekisteriin.

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Garden Helsingin hankeyhtiön Projekti GH Oy:n hallituksen puheenjohtaja on kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori. MARKKU ULANDER / LEHTIKUVA.

Uutiset | Politiikka STT

Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV aloittaa selvityksen Garden Helsingin hankeyhtiö Projekti GH Oy:n ilmoitusvelvollisuudesta.

VTV selvittää, olisiko hankeyhtiön tullut ilmoittaa vaikuttamisestaan avoimuusrekisteriin. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori on aiemmin julkisesti myöntänyt, ettei hän ilmoittanut siitä rekisteriin.

Vapaavuori oli vuosina 2024–2025 useaan kertaan yhteydessä valtiovarainministeriön (VM) virkamiehiin sekä pääministeri Petteri Orpon (kok.) erityisavustajiin. Vapaavuori ajoi hankkeelle valtiontukea, jonka se myöhemmin ehdollisena sai.

VTV on avoimuusrekisterin valvontaviranomainen. VTV:n valvonnan aikana virasto kertoo hankkivansa ja arvioivansa asiaan liittyvät tiedot ennen mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Ilmoitus avoimuusrekisteriin pitää tehdä, jos kalenterivuoden aikana tehdään yli viisi vaikuttamisyhteydenottoa eduskuntaan tai ministeriöön.

Keskustan Antti Kaikkonen vaatii luottamusäänestyksen järjestämistä. Kuva: Carolina Husu

Oppositiopuolue keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen vaatii tiedotteessa Garden Helsinki -kohusta luottamusäänestystä.

Keskustan mielestä Gardenia koskevista päätöksistä on syntynyt hähmäinen kuva. Kaikkonen viittaa tiedotteessaan myös Orpon STT:lle tiistaina antamaan haastatteluun.

”Pääministeri Orpo rikkoi viimein hiljaisuutensa Helsinki Garden -asioista. Tai, rikkoi ja rikkoi”, Kaikkonen sutkautti.

Kaikkosen mukaan keskusta on valmis keskeyttämään eduskunnan istuntotauon vaikka heti, jos asioiden selvittäminen sitä vaatii.

Orpo sanoi haastattelussa, että hän on valmis antamaan opposition vaatiman pääministerin ilmoituksen eduskunnalle asiasta syksyllä istuntokauden alussa.

Vihreiden Sofia Virta ihmettelee Orpon julkisuuteen kertomia työllisyys- ja talousvaikutuksia. Kuva: LEHTIKUVA / Heikki Saukkomaa

Vihreiden Sofia Virta puolestaan ihmettelee tiedotteessa sitä, että pääministeri Petteri Orpo on julkisuudessa kertonut käyttäneensä hankkeen omia arvioita sen työllisyys- ja talousvaikutuksista.

”Se on hämmentävä puolustus. Juuri vaikeassa taloustilanteessa valtion rahaa pitäisi jakaa riippumattoman valmistelun ja viranomaisten arvioiden perusteella – ei hakijan omien laskelmien varassa”, Virta sanoo.

Virran mukaan pääministerin olisi pitänyt ymmärtää, että päätöksenteon on kestettävä erityisen tarkka julkinen arviointi. Tätä hän perustelee sillä, että Garden Helsingin taustalla toimii ihmisiä, joilla on läheiset välit pääministeripuolue kokoomukseen.

Kokoomusvaikuttaja ja monitoimiareenan hankeyhtiön hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jan Vapaavuori ajoi vuosina 2024–2025 valtiontukea hankkeelle voimakkaasti.

Petteri Orpo on todennut, että hän on valmis antamaan opposition vaatiman pääministerin ilmoituksen eduskunnalle asiasta syksyllä istuntokauden alussa Kuva: Jaana Kankaanpää

Garden Helsinki -hankkeen ehdollista rahoituspäätöstä on moitittu muun muassa läpinäkymättömästä valmistelusta. Oppositiosta on epäilty, olisivatko hankkeen puuhamies, kokoomusvaikuttaja Jan Vapaavuori ja pääministeri voineet vehkeillä keskenään tuen suunnitelmalle.

Monitoimiareena sai hallitukselta 35 miljoonan euron ehdollisen tuen puoliväliriihessä keväällä 2025.

Orpo sanoi STT:lle tiistaina, että hän on antanut julkisuuteen kaikki hankkeeseen liittyvät tiedot. Pääministerin mukaan julkisessa keskustelussa ei ole joko ymmärretty tai haluttu ymmärtää sitä, mitä hän on lausunut.

Orpo sanoi, että hänellä on ollut käytössään vain yhdet luvut hankkeen työllisyys- ja talousvaikutuksista. Orpo kertoi kesäkuussa hankkeen tuovan 1 700 pysyvää henkilötyövuotta. Orpo on perustellut tätä sillä, että hänen käytössään olleet luvut ovat perustuneet aiempiin ja laajempiin suunnitelmiin.

Helsingin Sanomien mukaan Helsingin kaupunki arvioi jo vuonna 2024, että pysyviä henkilötyövuosia Garden toisi 900.

Orpon poliittinen erityisavustaja Katri Manninen sanoi STT:lle tekstiviestitse keskiviikkona, ettei Orpon esikunnalla ollut tietoa Helsingin kaupungin antamasta arviosta. Manninen sanoi, että heillä oli käytössään vain Garden Helsingin antamat luvut.