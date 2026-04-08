Kuwait ja Arabiemiraatit kertovat Iranin hyökänneen niiden alueelle, myös iranilaismedia raportoi räjähdyksistä Yhdysvaltain varapresidentti J. D Vance kutsuu Yhdysvaltojen ja Iranin solmimaa aselepoa hauraaksi.

Jaa Kuuntele

Kuwaitin asevoimien mukaan sen alueelle on kohdistettu ainakin 28 droonia.

Kuwaitin asevoimat kertoo Iranin hyökänneen maan alueelle aamusta asti paikallista aikaa. Kuwaitin asevoimien mukaan sen alueelle on kohdistettu ainakin 28 droonia.

Kuwait sanoo torjuneensa suuren osan drooneista. Iskut aiheuttivat kuitenkin asevoimien mukaan merkittäviä aineellisia vahinkoja muun muassa öljy- ja voimalaitoksille.

Myös Arabiemiraatit kertoo, että sen ilmapuolustus torjuu Iranista tulevia ohjuksia ja drooneja.

Yhdysvallat ja Iran ovat aiemmin kertoneet suostuneensa kahden viikon aselepoon. Myös Israel ilmoitti lopettaneensa iskut Iraniin.

Iranilainen media on niinikään raportoinut räjähdyksistä viime tuntien aikana ainakin kahdella alueella, jotka liittyvät maan öljytuotantoon. Asiasta kertoi uutiskanava NBC.

Iranilaisen Mehr-uutistoimiston mukaan räjähdyksiä on tapahtunut ainakin Lavanin saarella Persianlahdella. Räjähdysten syyn kerrotaan olevan tuntematon.

Lisäksi räjähdyksistä raportoitiin Iranin vallankumouskaartiin liitetyn Nour News -sivuston mukaan Sirrin saarella. Myös näiden räjähdysten syyn kerrottiin olevan tuntematon.

Iranin yleisradioyhtiö IRIB kertoo, että Iran on tehnyt ohjus- ja drooni-iskuja Kuwaitiin ja Arabiemiraatteihin sen jälkeen, kun Iranille kuuluvalle saarelle iskettiin.

Yhdysvaltain varapresidentti J. D Vance kutsuu Yhdysvaltojen ja Iranin solmimaa aselepoa hauraaksi.

Unkarissa vierailulla olevan Vance sanoo uutiskanava CNN:n mukaan, että osa iranilaisista toimijoista on valmis neuvotteluihin ja sopimuksen saavuttamiseen. Toiset taas levittävät Vancen mukaan virheellistä tietoa jopa jo saavutetusta aselevosta.

Vance sanoo uskovansa, että Yhdysvallat ja Iran voivat päästä sopimukseen, jos iranilaiset ovat vilpittömästi halukkaita tekemään yhteistyötä.

Vance myös varoitti, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa ei ole leikkimistä.