EU tukee Valmet Automotivelta irtisanottuja 400 000 eurollaTuella rahoitetaan työnhakukoulutusta, uravalmennusta, ammatillista koulutusta sekä tuetaan yrittäjien toimeentuloa, kannustimia ja avustuksia.Lue artikkelin tiivistelmä
- Euroopan parlamentti hyväksyi 410 310 euron tuen Valmet Automotivelta irtisanotuille 233 työntekijälle.
- Tuella rahoitetaan työnhakukoulutusta, uravalmennusta, ammatillista koulutusta sekä yrittäjien toimeentuloa, kannustimia ja avustuksia.
- Mepit hyväksyivät myös 3,8 miljoonan euron tuen Belgian ja 2,7 miljoonan euron tuen Espanjan työttömille.
Euroopan parlamentti hyväksyi tänään keskiviikkona tuen Valmet Automotiven irtisanomisissa työttömäksi jääneiden työntekijöiden hyväksi. Moottoriajoneuvoja, perävaunuja ja puoliperävaunuja valmistava Valmet Automotive irtisanoi noin vuosi sitten 233 työntekijää.
Tuen suuruus on 410 310 euroa ja sillä rahoitetaan työnhakukoulutusta, uravalmennusta, ammatillista koulutusta sekä tuetaan yrittäjien toimeentuloa, kannustimia ja avustuksia.
Meppien mukaan Valmet Automotivella on ollut vaikeuksia sopeutua muuttuvaan markkinaan. Viimeaikaiset lomautukset ja työntekijävähennykset ovat myös nostaneet Länsi-Suomen työttömyysastetta.
Mepit hyväksyivät myös Euroopan komission esityksen myöntää 3,8 miljoonaa euroa Belgian työttömäksi jääneiden hyväksi. Tuki myönnettiin 1 010 ihmiselle, jotka jäivät työttömiksi, kun Cora-vähittäismyyntiketju lopetti toimintansa Vallonian alueella joulukuussa 2025.
Lisäksi mepit hyväksyivät 2,7 miljoonan euron tuen, jolla avustetaan Espanjan Galiciassa autoteollisuuden liitännäisaloilta vähennettyjen työntekijöiden paluuta työmarkkinoille.Artikkelin aiheet
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