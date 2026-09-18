Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa jälleen muutosneuvottelut – 287 työpaikkaa vaarassaIoncor on irtisanonut jo aiemmin tänä vuonna työntekijöitä Suomessa.
Akkuvalmistaja Ioncor aloittaa muutosneuvottelut, joiden piirissä on yrityksen koko henkilöstö. Ioncorilla työskentelee noin 830 ihmistä.
Uudelleenjärjestelyt koskevat enintään enintään 287 työntekijää, joista 260 työskentelee Suomessa ja 27 Saksassa.
Ioncorin viestintäpäällikkö Mikael Mäki kertoo STT:lle, että muutokset tarkoittavat toimenkuvien ja toimipaikkojen muutoksia sekä työsuhteiden päättämisiä. Vähennystarve tarkentuu Mäkisen mukaan neuvotteluiden aikana.
Ioncor perustelee muutoksia muun muassa Euroopan ulkopuolelta tulevalla kustannuspaineella. Yritys kertoo tiedotteessa, että samaan aikaan useat sopimusvalmistusohjelmat ovat päättymässä. Yhtiön tavoitteena on keskittyä jatkossa enemmän omiin akkujärjestelmiin liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen.
Ioncor irtisanoi aiemmin tänä vuonna 125 ihmistä Salon ja Uudenkaupungin tehtailta.Artikkelin aiheet
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