Loppuviikon sää on hyvin tyypillistä syyskuun puolivälin säätä.

Maan etelä- ja keskiosassa päivälämpötilat vaihtelevat enimmäkseen 13 ja 17, maan pohjoisosassa 9 ja 13 asteen välillä. Yöllä pysytään plussalla.

Perjantain ja lauantain välisenä yönä lämpötila käy Lapissa paikoin nollan alapuolella, joka sekään ei ole ajankohtaan nähden tavatonta.

Viikonlopun merkittävin sääilmiö on lauantain ja sunnuntain puuskainen lounaistuuli. Suomen yli lännestä itään liikkuva osamatalat voimistavat lounaistuulta, jolloin etenkin päiväsaikaan tuulenpuuskat voivat yltää 15 metriin sekunnissa maan eteläosassa ja etenkin etelä- ja länsirannikolla. Myös ukkoskuurot ovat mahdollisia.

Puuskainen tuuli puhaltaa viikonloppuna lounaasta. Kuva: Ilmatieteen laitos

Vaikka sateita siis liikkuu loppuviikon aikana Suomen yli, niin myös auringon ennustetaan näyttäytyvän ajoittain.

Etenkin sunnuntaina päivällä sateet keskittyvät tämän hetkisen ennusteen mukaan pohjoiseen, jolloin maan etelä- ja keskiosassa aurinko pääsee paistamaan monin paikoin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi.

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