HS: Stockmannin maksulliseen hiekkalaatikkoon sekoitellaan metsän mikrobeja Helsingissä – kovia väitteitä terveyshyödystä lapsilleTutkijoiden mukaan luontokosketuksesta puhuminen voi antaa vääränlaisia mielikuvia.
Helsingin ydinkeskustassa sijaitsevaan Stockmannin tavarataloon avataan leikkipaikka, jossa on iso hiekkalaatikko täynnä mikrobihiekkaa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.
Sandis-nimisen leikkipaikan hiekan on toimittanut Kekkilä. Hiekkaan on sekoitettu Uute Scientific -yrityksen viherkompostista kehittämää mikrobiraetta, jonka mainostetaan tarjoavan ”luonnollisen ja helpon tavan tutustua luonnon monimuotoiseen mikrobistoon tärkeässä iässä”.
Leikkipaikka on maksullinen: kaksi tuntia hiekalla maksaa Stockmannilla 15–19 euroa päivästä riippuen.
Tutkimusten mukaan lapsen varhainen altistuminen luonnolle ja maatilaympäristölle voi alentaa allergioiden riskejä. Mikrobihiekan väitetyt hyödyt vastustuskyvyn paranemisesta ja vanhempien vähenevistä työpoissaoloista eivät saa varauksetonta vastaanottoa HS:n haastattelemilta tutkijoilta.
Tutkijoiden mukaan luontokosketuksesta puhuminen voi antaa vääränlaisia mielikuvia. Mikrobihiekasta ei voi saada metsäretken hyötyjä, joskin se on luultavasti parempi kuin esimerkiksi muovimateriaaleista tehty leikkipaikka.
”Jos perhe punnitsee, meneekö se hiekkalaatikolle tuonne vai ulos, niin mielestäni on vaarallista ajatella, että se sisähiekka olisi jotenkin terveellisempää. Tällaisia väitteitä en halua nähdä”, sanoi Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Mira Grönroos HS:lle.
HS: Helsinkiläiselle leikkipaikalle tulee mikrobihiekkaa, jonka myyjä lupasi katteettomia terveyshyötyjäArtikkelin aiheet
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