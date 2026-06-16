Suomen uimavedet ovat erinomaisia, EU-raportti kertooSuomessa arvioiduista yli kolmestasadasta uimarannasta lähes 260 oli laadultaan erinomaisia. Vain kolme paikkaa katsottiin huonolaatuisiksi.
Euroopan komission vuotuinen uimavesiraportti kertoo iloisia uutisia kesähelteiden lähestyessä: lähes 85 prosenttia Suomen uimapaikoista on laadultaan erinomaisia.
Komissio laatii yhdessä Euroopan ympäristökeskuksen kanssa vuosittain uimavesiraportin, joka kertoo mistä löytyvät Euroopan puhtaimmat uimarannat.
Arvioinnissa tarkastellaan veden soveltuvuutta uimiseen ja keskitytään mahdollisesti vakavia sairauksia aiheuttavien bakteerien, kuten suolistoperäisten enterokokkien, seurantaan. Nyt julkaistun raportin aineisto on vuodelta 2025.
Suomessa voikin lähes huoletta polskia ulkovesissä, sillä tutkituista 304 uimarannasta 257 oli laadultaan erinomaisia, 28 hyviä ja yhdeksän riittäviä. Ainoastaan Helsingin Pikkukosken, Maarianhaminan Mariebadin ja Vaasan Ahvensaaren uimarannat olivat laadultaan huonoja.
Poikkeuksellista Suomessa on se, mistä laadukkaat uimavedet löytyvät.
Komission mukaan rannikkovedet ovat yleensä laadultaan parempia kuin joet ja järvet, mutta Suomessa sisämaan uimavedet ovat lähtökohtaisesti laadukkaampia.
EU-raportissa olevista Suomen uimapaikoista 226 sijaitsee sisämaassa ja 78 rannikolla. Sisämaan uimavesistä lähes 95 prosenttia ja rannikoiden uimavesistä 55 prosenttia luokiteltiin erinomaisiksi.
Uimavedet laadukkaita myös Euroopan laajuisesti
Kokonaisuudessaan arvioinnin kohteena oli 22 000 uimapaikkaa EU:n jäsenvaltioista sekä Albaniasta ja Sveitsistä.
Arvioiduista uimavesistä 85 prosenttia määriteltiin erinomaisiksi. Arvioinnin perusteella eniten laadukkaita uimavesiä löytyy Itävallasta, Bulgariasta, Kyprokselta ja Kreikasta, joissa yli 95 prosenttia uimavesistä on laadultaan erinomaisia.
Kaikista EU:n uimapaikoista 96 prosenttia täyttää vähimmäislaatuvaatimukset. Vain puolitoista prosenttia uimavesistä luokiteltiin huonoiksi. Eniten huonoiksi määriteltyjä uimavesiä oli Virossa, Alankomaissa ja Ranskassa.
Uimavesien laatu on kohonnut tasaisesti viimeiset kaksikymmentä vuotta. Tuolloin astui voimaan EU:n direktiivi uimaveden laadun hallinnasta, joka velvoittaa jäsenmaita valvomaan uimapaikkojen vedenlaatua ja tiedottamaan veden laadusta.Artikkelin aiheet
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